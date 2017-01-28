Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da başkent Madrid'in ardından en çok turist alan ikinci kenti olan Barcelona'da şehir merkezinde yeni bir otel açılmasına yasak getirildi.

Barcelona Belediye Meclisi, "Turistik Konaklama için Özel Şehirleşme Planı" adı altında kabul ettiği bir kararla, son yıllarda hızla ve kontrolsüzce büyüdüğü belirtilen turistik yapılanmanın önüne geçebilmek için bazı önlemler aldı.

Barcelona'yı dört ayrı bölgeye ayrılan plan gereğince, birinci bölge olarak gösterilen kent merkezinde yeni bir otel veya turistik konaklama yeri açılması yasaklanırken, burada mevcut olan otellerin de kapasitelerini daha büyütemeyecekleri açıklandı. Plana göre, kent merkezine yakın olan ikinci bölgede sadece bir otelin kapatılması halinde yerine yeni bir otelin açılması hakkı tanındı. Planda, kentin dışı sayılabilecek üçüncü ve dördüncü bölgelerde ise otel ve turistik konaklama yerlerinin açılabilmesi için daha esnek koşullara yer verildi.

Yaklaşık iki yıldır Barcelona Belediye Başkanı olan Ada Colau, kentteki kontrolsüz turizm yapılanmasının önüne geçmek için göreve gelmesinden bu yana büyük bir mücadele verirken, ilk icraatlarından biri yeni otel inşa etme ruhsatlarını iptal ettirmek olmuştu. Colau'nun bu icraatından dolayı iki büyük otel projesi durdurulmuştu.