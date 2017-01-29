Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Hollande, terörle mücadelenin Fransa'nın ilk önceliği olduğunu, Irak ve Suriye'deki operasyonlara devam edileceğini belirtti.

Suriye'deki duruma BM himayesinde, siyasi çerçevede bir çözüm bulunması gerektiğini bildiren Hollande, bunun dışında hiçbir çözümün kalıcı ya da sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Rusya ile ilişkiler noktasında, Minsk Anlaşması'nın önemine değinen Hollande, anlaşmanın şartlarına uyulmadığı sürece Rusya'ya yaptırımların kalkmayacağını kaydetti.

AB'de, savunma ve transatlantik güvenliği gibi konuların güçlendirilmesini desteklediğini belirten Hollande, NATO'nun önemine vurgu yaptı.

Hollande'ın Fransa'nın BM'deki rolüne dikkat çektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, BM'nin barışın sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümünde tek ve eşsiz rolünü vurgulamıştır. Hollande, Paris İklim Anlaşması'nın da gezegenin geleceği için ne kadar önemli olduğunu kaydetmiştir. Hollande, korumacı yaklaşımın siyasi ve ekonomik sonuçlarının olabileceğine değinmiş ve kendi içine çekilmenin çıkmaz bir yol olduğunu dile getirmiştir.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı, demokrasileri korumanın tek yolunun demokrasilerin temelini oluşturan, sığınmacıları kabul gibi prensiplere saygı duymak olduğunu da hatırlatmıştır."