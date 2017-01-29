Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görevinin ilk haftasında toplam 15 karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, “mültecilere kısıtlama ve vize alımını zorlaştırma”, “Meksika sınırına duvar”, “Obamacare’in kaldırılması” ve “Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (TTP) çekilme” gibi çok kritik ve tartışmalı vaatlerini yerine getirecek ilk adımları attı. Trump bu kararnamelerden en çok tartışılan mülteci sınırlamasına yönelik kararnameyi imzaladı. Trump’ın Pentagon’u ziyaretinde imzaladığı “Yabancı Teröristlerin ABD’ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı başkanlık kararnamesi, ikinci talimata kadar Müslüman ülkelerden özellikle de Suriye’den mülteci kabulünü durduruyor. Trump, “Radikal teröristleri ABD dışında tutmak için bu yeni güvenlik prosedürlerini tesis ediyorum” dedi. Bu kararnamenin ardından şu anda vize işlemleri devam eden ya da ABD’ye girmek üzere olan Suriyeli mültecilerin durumu merak konusu oldu.

120 GÜN ASKIYA ALINDI: ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü “Mülteci Kabul Programı” 120 gün süreyle askıya alındı. ABD’nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürüldü. Aynı kararname kapsamında, “terörle ilintili olduğu düşünülen” ülkelerden gelenler 90 gün boyunca ABD’ye kabul edilmeyecek.

HERKES MÜLAKATA ALINACAK: Metinde dikkati çeken bir diğer maddeye göre, ABD’ye göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan herkesin artık birebir mülakata katılması gerekecek. Mülakat zorunluluğu, vize başvurusunda bulunan kişilere dini inançlarının sorulup sorulmayacağı tartışması sebebiyle merak edilen konular arasında yer alıyordu.

BU SEFER SÖZÜNÜ TUTMADI: Her zaman, “Ben verdiğim sözü tutarım” diyen Trump’ın bu ilkesi ilk defa “Suriye’de güvenli bölge” için bozuldu. Mülteci akınını kaynağında kurutmak için, “Suriye’de güvenli bölgeleri kesinlikle oluşturacağım” diyen Trump, mülteci sınırlaması kararnamesine güvenli bölge maddesini koymadı.

ABD ORDUSUNA DEAŞ EMRİ: Trump, Pentagon’a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, “Amerikan ordusunun büyütülmesini, Amerikan Özel Kuvvetler personelinin sayısının artırılması ve nükleer silahlarının modernize edilmesini” öngören başkanlık kararnameyi de imzaladı. Kararname ile orduya DEAŞ’la daha etkin mücadele için hazırlık yapması talimatı da verildi.

PROTESTOLAR BİTMİYOR: Öte yandan, ABD’nin New York kentindeki inanç grupları, kent merkezindeki meydanda cuma namazı kılan Müslümanlarla bir araya gelerek Başkan Donald Trump’ı protesto etti. Gösteriye Yahudi ve Hristiyanlar da destek verdi. ­

BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK AŞK

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May’in görüşmesindeki samimi hava İngiliz basınının diline düştü. Trump ile May’in görüntüleri, İngiliz basınında esprili manşetler atılmasına sebep oldu. Mirror gazetesi, İngiliz grup Beatles’ın şarkısına atıfta bulunarak iki liderin fotoğrafına “I wanna hold your hand” (Elini tutmak istiyorum) başlığını attı. Daily Mail gazetesi de, iki liderin fotoğrafını koyarak, “Beyaz Saray’da büyük aşk” başlığını kullandı.