Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün akşam ilk resmî telefon görüşmesinden önce, ABD cephesinden Putin’e yönelik sert mesajlar geldi. Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Trump’a Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları kaldırmaması konusunda uyarıda bulundu. McCain, “Trump ambargoları kaldırırsa Kongre’yi harekete geçiririm ve yaptırımları tekrar başlatırım” dedi. Trump’a bir diğer uyarıyı da Beyaz Saray’da kabul ettiği İngiltere Başbakanı Theresa May yaptı. May, ABD liderine, “Rusya’ya karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum” ifadesini kullandı. Bu gelişmelerinden en kritik mesajı ise, Trump yayınladı.

HER ŞEY PUTİN’E BAĞLI

Aylardır Putin’e sıcak mesajlar gönderen Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini ifade etti ancak “Ancak Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken” yorumu yapmaktan da geri kalmadı. Trump, Rusya ile ilişkilerin seyrinin Putin’in tavırlarına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.