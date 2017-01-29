Trump iki kritik kararnameye daha imza attı.  Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetimi  yetkililerine getirilen lobicilik yasaklarıyla ilgili kararnamenin detayları  paylaşıldı. Söz konusu başkanlık kararnamesine göre 20 Ocak'tan itibaren Trump  yönetiminde görev alan tüm yetkililer ömür boyu yabancı bir hükümet adına  lobicilik faaliyetinde bulunamayacak. Aynı şekilde yetkililer, 5 yıl boyunca  herhangi bir lobicilik faaliyeti de yapamayacak. Benzer bir kararnameyi 2009 yılında imzalayan önceki Başkan Barack  Obama, görevinden ayrılan yetkililere 2 yıl boyunca lobicilik yasağı getirmişti.

NSC YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 

 ABD Başkanı Trump, dün imzaladığı bir diğer başkanlık genelgesiyle  Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yapılanmasında bazı değişikliklere gitti. Baş stratejisti olan Stephen Bannon'a da NSC'de bir koltuk sağlayan  yeni genelge, artık Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) ile Genelkurmay Başkanının,  sadece "sorumluluk ve uzmanlıklarına uygun olduğu" zamanlarda toplantılara  katılmasını da öngörüyor. Önceki yönetimlerde her iki isim de NSC'nin düzenli  toplantılarının doğal üyeleriydi. Bannon'ın kurucusu olduğu Breitbart News, ABD'de beyaz Amerikalıların  çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul  ediliyor. Breitbart News, başkanlık seçimi sürecinde Trump'a desteğiyle de öne  çıkmıştı. Yeni haliyle NCS'nin "daha etkin ve hızlı kararlar alabileceğini"  savunan Trump, modern tehditler karşısında yönetimin etkili karar alabilmesinin  önemine işaret etti.