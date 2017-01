Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret İngiliz basınında geniş yer buldu. Ziyarette, İngiltere'nin Brexit sonrasında Türkiye ile ticaret anlaşmasına vurgusu yapıldı.

BBC: May, Türkiye - İngiltere ticari ilişkilerinin artırılacağını söyledi. Başbakan May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin arttırılacağını açıkladı. Başbakan May, Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın en eski dostlarından olduğunu ancak bu ilişkiyi inşa etmek için çok şey yapılabileceğini kaydetti. Erdoğan ise İngiltere ile ticari ilişkilerin yılda 15.6 milyar sterlinden 16 milyon sterline çıkarmak istediklerini söyledi.

Telegraph: May Brexit sonrası ticaret anlaşması için görüşmelerini sürdürüyor. Başbakan May, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra yeni ticaret anlaşmalarını hazırlamak için Türkiye'ye gitti. May Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, İngiltere'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Türkiye demokrasisinin yanında duyduğundan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Guardian: May, Erdoğan ile 100 milyon Sterlinlik savaş jeti anlaşması imzaladı. Başbakan May ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 milyon Sterlin tutarında savaş uçağı anlaşması imzaladı. Downing Street bu anlaşmayla, Türkiye'nin İngiltere için önde gelen savunma ortağı olmasını umut ediyor.

Daily Mail: May Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağı çizdi. Başbakan May, bugün Türkiye ile 100 milyon Sterlinlik savaş jeti anlaşması imzaladı. May, Ankara'ya yaptığı ziyarette Türk Havacılık Endüstrisi yeni bir savaş uçağı projesinde birlikte çalışacaklarını açıkladı. May ayrıca Türkiye ile Brexit sonrası yeni bir ticaret anlaşması yapmayı planlıyor.

Independent: Başbakan Theresa May, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette ticaret anlaşmalarını masaya taşıdı. May'in Türkiye ziyaretini İngiltere'nin Brexit sonrasında imzalanacak resmi anlaşmanın temelini atmak için kullanacak.