ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin Başkanlık kararnamesi imzalaması ABD'nin birçok şehrinde protestolar edildi. Başta New York olmak üzere Boston, Dallas, California, Philadelphia, Chicago, Los Angeles ve San Francisco'da protestolar çığ gibi büyümeye başladı.



Trump'ın eşi de sınır dışı edilsin pankartı

Protestoda, "korkuya hayır, düşmanlığa hayır, mülteciler buraya hoşgeldiniz", "Yasağa hayır, duvara hayır, mülteciler hoşgeldiniz" diye bağıran eylemcilerin taşıdıkları pankartların birinde, "ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi ve eşi First Lady Melania Trump'ın da sınır dışı edilmesi" isteğine yer verildi. Protestoya katılan New York Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Jerrold Nadler birlikte Trump'ın kararına karşı açıklamalarda bulundu. Los Angeles'ta bir grup aktivist ve hukukçu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, LAX Havalimanı'nın Tom Bradley terminalinde gözaltına alınan 7 kişinin serbest bırakılması için eylem yaparak Trump'ın kararını protesto etti. Gruptaki avukatlar, gözaltına alınanların yakınlarına bilgi vererek destek olurken, endişeli bekleyişlerinde onları yalnız bırakmadı.

Protestoda, "Nefrete hayır, korukuya hayır, mülteciler hoş geldiniz" sloganları atılırken, eylemci grup ellerinde mumlar ve pankartlarla gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Mülteci Hakları Kaliforniya Direktörü Jennie Pasquarella, gözaltı kararlarının kaldırılması için harekete geçtiklerini belirterek, söz konusu kişilerden 4'ünün İranlı olduğunu açıkladı.

SFO Havalimanı'ndaki gösteriler

SFO Havalimanı'nda toplanan yüze yakın aktivist ve avukat Trump'ın kararını ve gözaltıları protesto etti. Havalimanında yakınlarını bekleyenlerle görüşerek gözaltında tanıdığı bulunanları tek tek tespit eden grup, bu kişilere hukuki destek teklifinde bulundu. Öte yandan, ABD Gümrük ve Muhafaza memurları SFO Havalimanındaki gözaltıları reddederken, protesto için havalimanına gelen avukatlardan Susie Hwang, İranlı üç kişinin gözaltında olduğuna dair bilgi aldıklarını aktardı.

Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda 50 kişi gözaltında

Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali and Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından, New York dışındaki hava alanlarında da onlarca kişi gözaltına alındı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Alia Salem ABD'nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.