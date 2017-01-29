Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın ABD'nin tüm göçmen programını durduran ve İran, Libya, Irak, Somali, Suriye, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90 günlük seyahat yasağı getiren başkanlık kararnamesini eleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert açıklamasında "Başbakan, ABD hükümetinin göçmenlere ve belli ülkelerin vatandaşlarına karşı getirdiği giriş yasağını esefle karşılıyor. Merkel, terörizmle mücadelede gerekli olsa bile belli etnik kökenlerden ve inançlardan insanların şüphe altında bırakılmasının haksız olduğunu düşünüyor" dedi.

Alman hükümetinin karardan etkilenen çifte pasaportlu vatandaşları konusunda da 'sonuçları inceleyeceği' belirtildi.