Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz parlamentosunun internet sitesi üzerinde online dilekçeler bölümünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye bu yıl içinde yapması öngörülen resmi ziyaretinin engellenmesi için imza kampanyası açıldı. Şu ana kadar 150 binden fazla imzanın atıldığı dilekçede, Trump'ın ABD Başkanı olarak İngiltere'ye girişinin engellenemeyeceği ancak kraliçenin resmi davetlisi olarak ziyaret etmesinin önlenmesi çağrısı yapılıyor. Parlamento internet sitesi üzerinden verilen dilekçelerde imza sayısı 10 bini geçtiğinde hükümet konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da parlamento konuyu özel bir oturumda tartışabiliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May cuma günü ABD ziyareti esnasında Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmişti. Trump’ın da daveti kabul ettiği ve bu yıl içinde İngiltere’ye resmi bir ziyarette bulunacağı açıklanmıştı.