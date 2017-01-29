Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​ABD'nin İran vatandaşlarına getirdiği vize kısıtlamasını protesto eden İran, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısıtlamaların ayrımcı ve insan hakları konvansiyonlarına aykırı olduğu konusundaki Tahran yönetiminin itirazının İsviçre temsilcisine aktarıldığı kaydedildi.

İran ve ABD arasında diplomatik ilişkiler dondurulduğundan ABD, İran'daki diplomatik işlemlerini İsviçre elçiliği vasıtasıyla yürütüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca dün akşam bir açıklama yaparak İran vatandaşlarına yönelik ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar kaldırıncaya kadar mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını belirtti.