Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayt, yaptığı açıklamada, Trump'ın koyduğu ülkeye girişi yasağının meşruiyetini tartıştı: "Suriyeli mültecilerin yanı sıra birçok Arap ülkesi vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan yeni düzenleme gayrı meşrudur."

'ABD DURUŞUNU YENİDEN DEĞERLENDİRMELİDİR'

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, Washington yönetimine kararı yeniden değerlendirme çağrısında bulundu: "ABD, Arap ile Amerikan toplumlar arası diyalogun devamını ve ailelerin birliğini olumsuz etkileyecek bu duruşunu yeniden değerlendirmelidir."

Trump'ın yasağı nedeniyle bazı yolcular Atatürk Havalimanı'ndan geri çevirildi. Gayt, yasak nedeniyle ülkeler arası eğitim ve bilimsel araştırma alanlarındaki diyalogun da zarar göreceğini belirtti.

AFİFİ: MÜLTECİ KABULÜNDE DİNİ STANDART GETİRİLİYOR

Gayt'ın sözcüsü Mahmud Afifi de yaptığı açıklamada, ABD'nin mültecileri kabul ederken 'resmi dini bir standart' belirleyerek seçmeye gidildiğine doğru bir yönelim sezdiğini ifade etti.