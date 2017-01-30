Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 El-Kaide mensubunun öldürüldüğünü ve 1 ABD askerinin öldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Özel Kuvvetler mensubu bir askerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

İsmi henüz açıklanmayan asker ile ABD ordusu Trump dönemindeki ilk kaybını Yemen'de verdi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca, 2011 yılında ABD hava saldırısında öldürülen Yemen El-Kaidesi liderlerinden Enver El Evlaki'nin 8 yaşındaki "Enver" isimli kızının da saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.