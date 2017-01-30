Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki yetkililerden alınan bilgiye göre, Mısır ile Gazze'deki iş adamlarının vardığı anlaşma gereğince Mısır tarafı, Nissan marka yaklaşık 24 aracın Gazze'ye girişine izin verdi. Mısır, geçen ay da 40 aracın Gazze'ye girişine izin vermişti. Mısır yönetimi, önceki gün Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açmıştı.