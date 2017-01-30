Gazze'deki yetkililerden alınan bilgiye göre, Mısır ile Gazze'deki iş adamlarının vardığı anlaşma gereğince Mısır tarafı, Nissan marka yaklaşık 24 aracın Gazze'ye girişine izin verdi. Mısır, geçen ay da 40 aracın Gazze'ye girişine izin vermişti. Mısır yönetimi, önceki gün Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açmıştı.
Gazze'ye 24 yeni aracın girişine izin verildi
30.01.2017 - 01:50 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 01:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır yönetiminin, Refa Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 24 yeni aracın giriş yapmasına izin verdiği bildirildi.
Etiketler : gazze,israil,refah sınır kapısı,
442449 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/442449.aspx
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