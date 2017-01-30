Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, sosyal paylaşım sitesi Twitterdaki özel hesabından, “İtalya, değerlerine bağlıdır. Açık toplum, çoğul kimlik ve ayrımcılığa izin vermeme. Bunlar Avrupa’nın temel yapı taşlarıdır” diye yazarak isim vermeden Trump’ı eleştirdi.