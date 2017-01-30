Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz parlamentosunun internet sitesinde online dilekçeler kısmında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye bu yıl yapması öngörülen resmi ziyaretinin engellenmesi için açılan imza kampanyası 800 bin kişiye ulaştı. İmza kampanyası ile Trump'ın ABD Başkanı olarak İngiltere'yi kraliçenin resmi davetlisi olarak ziyaret etmesinin önlenmesi çağrısı yapılıyor.

Parlamento internet sitesi üzerinden verilen dilekçelerde imza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da parlamento konuyu özel bir oturumda tartışabiliyor.