Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz hükümeti, Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklama kararınından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için girişim başlattı.

İngiliz basınının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre May, Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a ve İçişleri Bakanı Amber Rudd’a ABD’li mevkidaşlarıyla konuyla ilgili olarak temasa geçmeleri talimatı verdi.

Dışişleri Bakanı Johnson da Trump’ın kararını sosyal medya hesabında yayımladığı mesajla eleştirerek, "İngiliz vatandaşlarının haklarını içeride ve dışarıda koruyacağız. (İnsanları) Milliyetleri nedeniyle damgalamak yanlış ve bölücüdür." ifadelerini kullandı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin Irak doğumlu milletvekili Nadhim Zahawi ile Somali doğumlu Olimpiyat şampiyonu atlet Sir Mo Farah başta olmak üzere pek çok sayıda İngiliz vatandaşının ABD'nin getirdiği seyahat yasağından etkilenebileceği belirtiliyor.

Trump'a karşı 600 bin imza

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik yasak kaldırılana kadar Trump’ın İngiltere’ye yapacağı devlet ziyaretine izin verilmemesi çağrısı yaparken, İngiliz parlamentosunun internet sitesinde ziyaretin önlenmesi için açılan kampanyada yaklaşık 600 bin imza toplandı.