Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta imzaladığı, Müslümanların Amerika’ya girişini kısıtlayan göçmen yasası ile havalanlarında pek çok Müslümanı mağdur eden ABD başkanı Donald Trump, imzaladığı yasa konusunda kendisini desteklemeyenlere sert çıktı. Başkan Trump, Cumhuriyetçi senatörler John Mccain ve Lindsey Graham’ı, çıkardığı göçmen yasasına destek olmayarak, provakasyon yapmak ile suçladı.

İki cumhuriyetçi senatör yaptıkları açıklamada “ Trump’ın yüzlerce insanı havaalanlarında bekletmesi, ülke genelinde binlerce kişinin protestosuna sebep oldu. Bu yasanın anlamı biz Müslümanları ülkemizde istemiyoruz demektir ve ulusal güvenliği sağlamaktan ziyade, terörist saldırıları arttırır.” sözlerine yer vermişti.



3. DÜNYA SAVAŞINA YOL AÇAR

Trump ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “ Seçimlerde ABD başkanlığına aday olan Cumhuriyetçi senatörler, John Mccain ve Lindsey Graham’ın göçmen yasası ile yaptığı açıklamalar çok yanlış. Bu iki senatör enerjilerini DAEŞ ile mücadele konusunda harcasınlar. “ ifadelerinde bulundu. Yasal olmayan göçmenliklerin ve sınır güvenliğinin ihlalinin, 3.Dünya savaşına yol açabileceğini söyleyen Trump, Cumhuriyetçi senatörlerin de, göçmen yasasına karşı çıkarak, dünya savaşına zemin hazırladıklarını iddia etti.