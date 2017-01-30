Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın güvenli bölge açıklamasında ne söylemek istediğinin tam olarak anlaşılmadığını belirten Bozoğlan, konunun içinin doldurulması gerektiğini söyledi.

Suriye'nin tümünün güvenli bölge olmasını istediklerini vurgulayan Bozoğlan, "Eğer halkın barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir güvenliği gerçekleştireceklerse razıyız ve severek de kabul ederiz ama bölgenin bölünmesine neden olacak, bir takım gruplara veya örgütlere ayrı bir özerklik kurulmasını, genel faaliyetlerini, yuvalanmasını sağlayacak bir güvenli bölge oluşturacaklarsa bunu asla kabul etmeyiz." diye konuştu.

Toprak bütünlüğü

Ülkelerinin toprak bütünlüğünü önemsediklerini, Suriye'nin güven ve barış içerisinde yeni bir demokratik rejim çerçevesinde yönetilmesini istediklerini aktaran Bozoğlan, şunları dile getirdi:

"Orada bilinçaltında kastedilen farklıdır. Trump ABD'nin eski politikasının devamı olarak mı kastetti yoksa dilinin altında bir başka anlamda kasıt mı var, tam olarak bilmiyoruz. Biz ABD'nin bir önceki güvenli bölgeden kastettiği PYD'ye bir bölge oluşturulmasına karşıyız ve bunun olamayacağını kendileri de biliyorlar."