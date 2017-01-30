Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezyalı bir firma, başkent Cakarta’nın en büyük sıkıntılarından biri olan trafik sorununu Go-Jek uygulamasıyla fırsata çevirdi.

Go-Jek uygulaması şu ana kadar yaklaşık 30 milyon kez indirilirken, şirketin ülke genelinde aktif sürücü sayısı 250 bini geçmiş durumda.

Uygulama uygun fiyatı, hızı ve güvenirliğiyle ülkede birçok kişiye iş imkanı sağlarken trafik sorununa motosikletli çözüm getiriyor.

Telefonuna uygulamayı indiren müşteriler bulundukları ve gidecekleri adresi online olarak girerek bir motosiklet çağırıyor, sürücü yolcuyu alarak istenilen adrese ulaştırıyor.

Cakarta’da insanların saatlerce vakit kaybetmesine neden olan trafikte, motorların yol kenarından hızlıca gidebilmesi, ulaşımda kolaylık sağlıyor. Müşteriler 10 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 1 dolar ödeyerek kat edebiliyor.

Serbest rekabet ihlaline neden olduğu iddiası

Sipariş sırasında mesafeye göre fiyatların uygulama üzerinden müşteriye bildirilmesi sürücülerin suistimal ihtimalini de ortadan kaldırıyor.

Motosikletiyle Go-Jek şoförü olarak çalışan Jerry Pratama, işinden çok memnun olduğunu söyleyerek, " Go-Jek uygulaması sayesinde kendi motosikletimle ekmek paramı kazanma imkanı buluyorum. Verilen hizmet oldukça ucuz. Müşterilerimizi güvenli ve hızlı şekilde istedikleri yere ulaştırıyoruz. Go-Jek ile çalışmak için sicilimizin temiz olması gerekiyor. Tüm kimlik bilgilerimiz de uygulamada görüldüğü için müşteriler güvenlik sorunu yaşamıyor. Bu işte çalışarak ayda yaklaşık 400 dolar gelir sağlayabiliyorum." dedi.

Taksiciler ve diğer toplu taşıma araçları sürücüleri, akıllı telefon uygulamalarına dayalı taşımacılık hizmetlerinin, düşük ücretlerle, vergi ödemeden ve herhangi bir izin alınmadan verildiği için serbest rekabet ihlaline neden olduğu iddiasında bulunuyor.