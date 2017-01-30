Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tacikistan Acil Durumlar Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Duşanbe ile ülkenin kuzeyindeki Hocand'ı bağlayan otoyolda 5 ve Horog-Murgab otoyolunda 2 kişi çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede mahsur kalan 800'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Açıklamada, hafta sonu söz konusu bölgelere 40'tan fazla çığ düştüğü bildirilerek, arama kurtarma ve kar temizleme çalışmalarıyla bölgede mahsur kalan 800'den fazla kişinin kurtarıldığı ve 200'e yakın aracın çıkarıldığı belirtildi.

Bu arada, Duşanbe-Hocand otoyolu tamamen, Horog-Murgab otoyolu ise kısmen trafiğe kapatıldı. Her iki otoyolda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.