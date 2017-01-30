Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi New York'ta bulunan küresel halkla ilişkiler firması Burson-Marsteller da 2016 yılında dünya liderlerinin ve hükümetlerinin ne sıklıkla Twitter kullandıklarını belirleyen araştırma yaptı.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN OBAMA

Obama'nın görevi devretmesine rağmen zirvede kalmayı sürdürdüğü listede Erdoğan, altıncı sırada yer alıyor.

ERDOĞAN ZİRVEDE KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter’da en çok takip edilen dünya liderleri arasında bulunuyor. Obama'yı Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus ve Hindistan Başbakanı Modi izliyor. ABD'nin yeni lideri Trump, listede 4. sırada bulunuyor.

