Unterfranken polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuklarından haber alamayan bir baba, dün gençlerin kutlama gerçekleştirdiği, kendisine ait bağ evine gidince çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 cesetle karşılaştı. Polisin cesetlerde yara izine rastlamadığı, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde durulduğu belirtildi. 18-19 yaşlarındaki gençlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Almanya’da bir bağ evinde 6 ceset bulundu
30.01.2017 - 12:57 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da Bavyera eyaletinin Arnstein kentinde bir bağ evinde 6 gencin cesedi bulundu.
Unterfranken polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuklarından haber alamayan bir baba, dün gençlerin kutlama gerçekleştirdiği, kendisine ait bağ evine gidince çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 cesetle karşılaştı. Polisin cesetlerde yara izine rastlamadığı, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde durulduğu belirtildi. 18-19 yaşlarındaki gençlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Etiketler : Arnstein,almanya,haberler,
442616 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/442616.aspx
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