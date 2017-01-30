Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Unterfranken polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuklarından haber alamayan bir baba, dün gençlerin kutlama gerçekleştirdiği, kendisine ait bağ evine gidince çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 cesetle karşılaştı. Polisin cesetlerde yara izine rastlamadığı, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde durulduğu belirtildi. 18-19 yaşlarındaki gençlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

