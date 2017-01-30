Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan Çalışma ve Sosyal Politika BakanıAleksandar Vulin’in ziyaret talebini reddettiğini açıkladı.

Kosova Dışişleri Bakan Danışmanı Bashmir Xhemaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vulin'in bugün için Kosova'yı ziyaret talebinin bakanlık tarafından reddedildiğini belirtti.

Bakanlığın red kararını Vulin'in geçtiğimiz yıl yaptığı Kosova ziyaretinde sergilediği tutum nedeniyle aldığını ifade eden Xhemaj, "Sırp bakan, geçen yıl gerçekleştirdiği ziyarette Kosova kurumlarınca belirlenen bazı işlemleri yerine getirmedi. Ziyaret talebinin reddedilme nedeni budur." dedi.