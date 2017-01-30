Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında bir soru üzerine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Ege Denizi'ndeki Kardak Kayalıklarına gidişi gündeme geldi.

Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hala geçerli olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ KRİTER

Yunan olan Başsözcü Schinas, ekleme yapmak istediğini belirterek, "Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etmişti.