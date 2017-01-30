Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağına ilişkin, düzenlemenin Avrupalıları da etkileyip etkilemediğini incelediklerini söyledi.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Schinas, Trump'ın aldığı vize kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kararın çifte vatandaşlığa sahip olan Avrupalıları etkileyip etkilemediğini incelediklerini belirten Schinas, bu konuda çelişkili bilgiler geldiğini söyledi.

Schinas, Trump'ın kararına ilişkin "AB olarak, ırk, vatandaşlık veya din temelinde ayrımcılık yapmıyoruz. Bu sadece sığınma değil, tüm diğer politikalarımız için de geçerli." dedi.