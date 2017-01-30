Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'ün de aralarında bulunduğu kentlerde binlerce konutu kapsayan yeni yerleşim yeri inşasına onay vermesini kınadı.

Açıklamada, "Yeni konut inşasına onay verilmesi, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 'İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini durdurmasını talep eden' 2334 sayılı kararı olmak üzere uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Meşru olmayan bu kararın bir an önce durdurulması gerekir." denildi.

ABD'nin vize yasağı kararına derin kaygı

İİT ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesinden "derin kaygı" duyduğunu belirtti.

Kararnamenin mültecilerin yaşamını daha da zorlaştıracağı belirtilen açıklamada, bu uygulamayla savaş nedeniyle ya da baskı gördükleri için ülkelerinden kaçarak yasal yollardan ABD'ye gidecek insanların hukuksuz bir şekilde engelleneceği ve bu kişilerin çok büyük zararlar göreceği ifade edildi.