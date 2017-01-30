Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Ankara'ya yapacağı ziyaretin, Suriye'deki durumun ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bazı ikili sorunların gündemde olduğu bu dönemde önem arz etttiğini söyledi.

Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, Merkel'in Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu öncesinde Ankara'ya gitmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki görüşlerini desteklediği şeklinde bir intiba yaşatıp yaşatmayacağı şeklindeki sorusuna karşılık, "Bunlar bir başbakanın seyahat planlarının nasıl oluşturulduğu yönünde anlamsız düşünceler. Bu çalışma ziyareti, bizim düşüncemize göre Türkiye gibi NATO müttefiki ve AB'nin çok önemli bir komşusuyla daimi irtibatta kalabilmek açısından önemli. Özellikle Suriye'deki durumu, ikili sorunları ve Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini değerlendirmemiz gereken bu günlerde görüşmeyi aramamız önemli. Ziyareti, Türkiye'de yapılacak referandumdan dolayı başbakanın bu konuda bir tutum aldığı şeklindeki düşüncelerle irtibatlandırmak saçmalık. Bunu kesin bir 'hayır' ile yanıtlayabilirim. Bu tür düşünceler Başbakan'a yabancıdır." şeklinde cevap verdi.

Başbakan Merkel'in ziyaret planının ayrıntılarının henüz belli olmadığını ifade eden Seibert, bu konuda Türk tarafıyla temasların sürdüğünü kaydetti.

Almanya'dan iltica talebinde bulunan NATO'da görevli Türk vatandaşları hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine de Seibert, bunun kendileri için siyasi bir karar olmadığını, iltica talebinde bulunan her bir kişinin durumunun ayrı ayrı inceleneceğini ve buna göre yetkili merciler tarafından karar verileceğini aktardı.