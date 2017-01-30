Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Londra Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ABD’ye giriş yasağı getirilen 7 İslam ülkesinden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının bir sonraki bildirime kadar askıya alındığı kaydedildi.

"Bu ülkelerden birinin vatandaşı veya çifte vatandaşı iseniz, lütfen bir vize randevusu için başvurmayın veya herhangi bir vize ücreti yatırmayın." ifadesi kullanılan duyuruda, halihazırda alınmış randevulara da gelinmemesi uyarısına yer verildi.

Resmi seyahatler kapsam dışında

Büyükelçilik, resmi seyahatlerin, belirli uluslararası kuruluşlara veya bu kuruluşlar namına yapılacak seyahatlerin ya da NATO çerçevesindeki seyahatlerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı.

İngiliz hükümeti, yasaklama kararından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için dün ABD yönetimi nezdinde girişimde bulunmuştu.