Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar yedi yıl sonra bir ilke imza atıyor.

Anadolu Ajansı, iki ülkenin siyasi istişare heyetlerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlık edeceğini bildiriyor.

Türkiye-İsrail siyasi istişarelerinin Çarşamba günü Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması bekleniyor.

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor.

Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek. Al Jazeera Türk, geçen hafta yaptığı haberde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'e gideceğini bildirmişti.