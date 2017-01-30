Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, günlük basın toplantısında kamuoyunun merak ettiği Netanyahu ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Spicer, Trump'ın koltuğa oturmasından sonra ilk telefon görüşmesi yaptığı liderler arasında yer alan Netanyahu'nun 15 Şubat günü Beyaz Saray'da olacağını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerini ifade eden sözcü, Trump'ın İsrail'in dostluğuna çok değer verdiğini vurguladı.

Kampanya döneminde ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyabileceğini ifade eden Trump, Netanyahu ile görüşmesinde İsrail Başbakanı'nı Washington'a davet etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda daha önceki açıklamasında, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

15 Şubat'ta Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede, büyükelçiliğin taşınması başta olmak üzere iki ülke arasındaki birçok meselenin ele alınması bekleniyor.