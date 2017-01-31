Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camilerin uzun süredir tehdit ve baskı altında bulunduğu Hollanda'da bulunan dört büyük caminin, Kanada'nın Quebec eyaletindeki cami saldırısı sonrası güvenlik nedeniyle geçici bir süre kapatılacağı belirtildi.

Hollanda basınındaki haberlere göre, dört büyük caminin yetkilileri, Kanada'da meydana gelen olaydan sonra acil toplantı yaptı.

Toplantıda alınan karar sonucu Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht kentlerinde bulunan ve daha çok Faslıların gittiği dört büyük camide "ciddi güvenlik kaygıları" nedeniyle ibadet edilmeyeceği kaydedildi.

Cami yetkilileri, yayımladıkları ortak bildiride, camilerin her zaman herkese açık olması gerektiğini bilmelerine rağmen radikal bir karar almak mecburiyetinde olduklarını ifade etti. Yetkililer, böyle bir karar aldıkları için çok üzgün olduklarını belirtti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.