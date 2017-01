Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeden gelecek olanlara ülkesinin kapılarını kapatması kararının ardından başlayan gerilim tırmanıyor. Gümrük kapıları ve havaalanlarında yüzlerce Müslüman kişinin gözaltına alınmasının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınanların serbest bırakılması için New York’ta yapılan etkinlikte, göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Bu arada, New York Federal Mahkemesinin önceki gün, Trump’ın koyduğu yasağa ilişkin kararı askıya alması ile başlayan süreç diğer eyaletlere de sıçradı. New York Federal Mahkemesinden sonra California, Virgina, Washington, Massachusetts eyaletlerindeki federal mahkemeler 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ABD’ye girişine 90 gün yasak getiren Başkanlık kararnamesini askıya aldı.

16 EYALETTEN KINAMA: ABD’de 16 eyaletin başsavcısı, ortak bildiri ile, Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi kınadı. Bildiride, “Trump’ın anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve kanun dışı kararnamesini kınıyoruz” denildi.

KENDİ PARTİSİ DE KARŞI: Trump’ın üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden senatör John McCain, alınan kararın “DEAŞ propagandasına yarayacağını” ifade etti.

DÜNYA AYAĞA KALKTI : Trump’a Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Afrika’dan Latin Amerika ülkelerine kadar dünyadan tepki yağdı. AB, “Karar insanlık değerleriyle uyuşmuyor” dedi. Almanya, “Böyle bir yolu asla izlemeyeceğiz” ifadesini kullanırken, Afrika ülkelerinden, “ABD, kendini vuruyor” ortak açıklaması yaptı.

STARBUCKS İŞE ALACAK: ABD’li kahve devi Starbucks, Trump’ın kararının ardından faaliyet gösterdikleri 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini açıkladı. Starbucks CEO’su Howard Schultz “Trump, ABD’nin bütünlüğünü sorgulatıyor” dedi.

BEDAVA KONAKLAMA: İnternet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb şirketi, Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarından ülkeye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama sağlayacağını duyurdu.

“AŞIRILAR KAZANACAK”: İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT), Trump’ın vize yasağı getirmesine tepki gösterdi. İİT “Böyle seçici ve ayrımcı adımlar yalnızca aşırı grupların söylemlerini daha da keskinleştirecektir. Terör destekçilerinin eli güçlenecek” uyarısında bulundu.

OBAMA’NIN KIZI DA...: Trump’ın yeniden hayata geçmesini emrettiği Dakota Boru Hattı projesi de Sundance Film Festivali sırasında protesto edildi. Eylemcilerden biriyse Obama’nın 18 yaşındaki kızı Malia Obama’ydı.

ESKİ BAŞKAN OBAMA DA TEPKİLİ

Barack Obama da Trump’ın vize kararına tepki gösterirken, “İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle katılmıyorum” dedi. Obama karara karşı ülke genelindeki eylemleri de ‘cesaret verici’ bulduğunu kaydetti.

TRUMP KARARLI

Geri adım atmıyor!

Başkan Trump, tepkilere rağmen, 7 Müslüman ülkeye getirilen yasakta geri adım atmayacağını açıkladı. Trump, ABD’nin ‘güçlü sınırlara ve en üst düzey sınır denetimine’ ihtiyacı olduğunu söyledi. “Avrupa’ya bakın haklılığımı anlarsınız” diyen Trump, Obama yönetiminin de 2011’de Irak vatandaşlarını “terörist” olarak nitelediği ve 6 yıl ABD’ye giriş yasağı getirdiğini hatırlatarak kendini savundu.