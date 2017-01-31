Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian'ın köşe yazarı Owen Jones tarafından organize edilen ve sosyal medya platformları aracılığıyla yayılan gösteri için çok sayıda kişi bu akşam iş çıkışı Londra'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Irkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" başta olmak üzere, sığınmacılar ile Müslüman toplumlarla ilgili İngiltere'de çalışmalar yürüten sivil toplum hareketlerinin destek verdiği gösteriye, İngiliz Parlamentosu'nun iki kanadını teşkil eden Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasının bazı üyeleri, ünlü İngiliz şarkıcı Lilly Allen ve İran kökenli İngiliz komedyen Shappi Khorsandi gibi sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri de katıldı.

"May kendinden utan"

Gösteride, Trump'ın tartışmalara neden olan vize yasağı kararını protesto eden katılımcılar ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen hafta ABD'yi ziyaret ederek, Trump ile yakın ilişki kurmasına ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Trump'ı Birleşik Krallık'a davet etmesine tepki gösterdi.

Konuşmalarda, Theresa May'in "kendi halkına ihanet ettiği" dile getirilerek, "Trump'ın nefret dolu yönetimine karşı bizler ise birlikte, dayanışma içerisinde duralım" mesajı verildi.

"Aptal Trump", "Açıkça 'sığınmacılar buraya hoşgelsin' diye bağırın" ve "May kendinden utan" gibi sloganların atıldığı gösteride protestocular ellerinde "Trump seni burada istemiyoruz", "Irkçılığa hayır, Trump'a hayır" ve "Müslümanların hakları, insan haklarıdır" yazılı pankartlar tuttu.

"Trump, önüne kırmızı halı serilecek adam değil"

Protestoya katılan İngiltere'de muhalefetteki Liberal Demokrat Parti'nin lideri Tim Farron, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savunduğu politikalar, özellikle de İslam ülkelerinin vatandaşlarına yönelik getirdiği yasaktan dolayı Trump, önüne kırmızı halı serilecek adam değil." dedi.

Farron, dünya liderleriyle görüşülmesi ve iletişimde kalınmasının normal olduğunu dile getirerek, "Ancak Trump'ın ayaklarına kırmızı halı seriyor olmamız çok fazla. Eğer biz Amerika'nın dostuysak, o zaman şok edici bir tavır sergilediklerinde bunu yüzlerine söyleyebilmeliyiz. Sarayda kendisine kızarmış kuğu ikram edilerek yapılmaz bu iş." diye konuştu.

Londra'daki protestonun yanı sıra ayrıca Manchester, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Birmingham ve Liverpool da dahil olmak üzere ülke genelindeki 30'dan fazla kentte benzer protestolar düzenlendi.