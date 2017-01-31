Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkan Donald Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran kararnamesinin uygulanmaya başladığı ilk haftada 800 mültecinin ABD'ye seyahat edemeyeceğini, 120 gün uygulanacak kararnamenin de 20 bin mültecinin ülkeye girişini engelleyeceğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de yerleştirilmeyi bekleyen binlerce mültecinin kararname nedeniyle durumlarının belirsiz olmasından endişe duyduğunu belirtti.

Grandi, "Sadece bu hafta içinde 800 mülteci ABD'de yeni evlerini kuracaklardı. Ama, kendilerini ABD'ye seyahatlerinin yasaklandığı bir ortamda buldular. BM, önceki ayların ortalamaları baz alındığında 20 bin mültecinin, kararnamenin geçerli olduğu 120 günlük süre içinde ABD'ye alınmayacağını öngörüyor." ifadesini kullandı.

Grandi, "Mültecilerin, dini, ırkı ve uyruğu ne olursa olsun yerleştirme sürecinde eşit şekilde muamele görmeleri gerekir." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini ifade etmişti. BM, mülteci başvurularının 4 aylığına askıya almasına tepki göstererek, ABD'ye, savaştan ve çatışmalardan kaçanlara sınırlarını kapatmama çağrısı yapmıştı.