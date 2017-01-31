Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump dün Kanada'nın Quebec City kentindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu arayarak taziyelerini iletti.

Taziye telefonunda Trump'ın Kanada'ya soruşturmayla ilgili her türlü yardıma hazır olduklarını belirttiği de kaydedildi.

Dün Kanada'nın Quebec City kentinde aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Olayı "terör saldırısı" olarak soruşturmaya başlayan Quebec City polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgandan ikisinin yakalandığı duyurulmuştu.

Putin de taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Quebec'te camiye yapılan terör saldırısı nedeniyle, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya taziye mesajı gönderdi.

Rus basınında yer alan mesajında Putin, ibadet etmek için camiye toplanan insanların öldürülmesinin insanlık dışı bir suç olduğunu bildirdi.

Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini iletti.