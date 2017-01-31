Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tutuklanan Alexandre Bissonnette isimli öğrencinin, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için toplam 6 kez birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi. 27 yaşındaki Bissonnette, yaralı durumdaki 5 kişi için de ayrı ayrı cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Silahlı saldırıya hedef olan İslam Merkezi'nde akşam namaz için toplanmış yaklaşık 50'ye yakın kişi bulunduğu ifade edildi. Olay sonrası 'şüpheli olarak' gözaltına alınan Fas kökenli bir kişinin ise tanık olarak değerlendirilmeye başlandığı açıklandı.

ZANLI AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLERİ İLE TANINIYORDU

Saldırının tek zanlısı konumundaki Alexandre Bissonnette'in olay sonrası Quebec'in biraz dışındaki bir bölgede aracının içinde gözaltına alındığı öğrenildi. Bissonnette'in polisi arayarak 'işbirliği' yapmak istediğini söylediği de bildirildi.

CBS televizyonunda yer alan habere göre, 27 yaşındaki Bissonnette, saldırının gerçekleştiği camiye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Laval Üniversitesinde siyaset bilimi ve antropoloji öğrenimi görüyordu.

TRUMP VE LE PEN'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI BEĞENMİŞ

Quebec emniyeti saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Laval Üniversitesi'nde profesör olan 60 yaşındaki Khaled Belkacemi'nin de bulunduğunu açıklamıştı. Kanada medyası, zanlı Bissonnette'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Fransız Ulusal Cephenin ırkçı lideri Marine Le Pen'in sosyal medya hesaplarını beğendiğini de duyurdu.

'Mülteciler Hoşgeldiniz' isimli bir kuruluşta çalışan Francois Deschamps isimli yetkili, Alexandre Bissonnette'in aşırı sağ görüşleri ile tanındığını açıkladı.

BEYAZ SARAY SALDIRIYI KINADI

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, saldırıyı en güçlü şekilde kınadılarını ifade ederek, yaşanan olayın, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının neden gerekli olduğuna' da iyi bir örnek olduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı ve Justin Trudeau ve Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard olayı bir 'terör saldırısı' olarak niteledi.