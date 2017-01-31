Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya dün bir anda “Esad öldü” haberleri ile çalkalandı. Yaklaşık on gün önce göz şikayeti ile hastaneye başvuran Suriye Devlet Başkanı Esad’ın beynindeki bir komplikasyon sebebiyle yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 10 gün önce göz şikayeti ile hastaneye başvuran Esad’ın hâlâ hastanede yattığı ve problemin beynindeki bir sıkıntıdan olduğu ifade edildi. El Cezire muhabiri Faysal Kasım ise, Esad’ın felç geçirdiğini ve vücudunun yüzde 70’nin iptal olduğunu ancak şuurunun açık olduğunu ileri sürdü. Esad rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esad’ın felç geçirdiğini iddia etti. Bu arada, Şam’da Rus askeri polisinin varlığının yoğun şekilde arttığı görülürken, Mahir Esad yanlılarının gösterileri de “Esad yoğun bakımda” iddialarını güçlendirdi. Bu aşamada Fransız Le Point gazetesinin “Esad koruması tarafından öldürüldü” iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peşpeşe gelen bu iddiaların ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı iddiaları yalanladı. Ancak, her olayda anında televizyonlara çıkarak canlı yayınla mesaj veren Esad’ın bu son iddialar karşısında kameralar önüne çıkmaması akıllarda “İddialar gerçek mi?” sorularının oluşmasına yol açtı.