Yemen'in Lahic kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği  operasyonda terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey mensubunun öldürüldüğü  bildirildi. 
 
Yemen ordusundan Tuğgeneral Salih Es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, El-Kaide'nin Lahic kenti sorumlusu Ebu Ali el-Lahici lakablı Ammar Kaid'in Deba köyündeki evine düzenlenen baskında öldürüldüğünü belirtti.
 
Güvenlik güçlerinin Ammar Kaid'i gözaltına almak için operasyon  başlattığını ifade eden Seyyid, terör örgütü liderinin ateş açarak karşılık  vermesi sonucu çıkan çatışmada vurulduğunu söyledi.
 
 Yemen'in güneybatısındaki Lahic kentinde bir yıldan uzun süredir  siyasiler ve emniyet güçlerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleşirken bunların  bazılarını terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.