Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine açıklamada bulunan Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Abaz Hado, TİKA'nın Arnavutluk'aa birçok alanda somut katkısı olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çameria Derneğinin başkanlığını da yürüten Hado, TİKA'nın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, TİKA'nın Arnavutluk'a katkısının "elle tutulur" olduğunu ifade etti.

Hado, TİKA'nın Arnavutluk'taki çalışmalarının başta kültürel mirasın korunması olmak üzere birçok alana yayıldığını kaydederek, buna rağmen TİKA'nın yaptığı katkılar noktasında kamuoyunda bilgi eksikliği olduğunu söyledi.

TİKA'nın Arnavutluk'ta çok verimli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Hado, TİKA'nın Arnavutluk devletinin ve toplumunun yatırım ve bakım yapma imkanı olmadığı yerlerde devreye girdiğini, ülkedeki altyapıyı iyileştirmek için de çalışmalar yaptığını kaydetti.

Arnavutluk özelinde TİKA'ya yapılan eleştirilere de yanıt veren Hado, bu tür olumsuz yorumların TİKA'nın Arnavutluk'ta yıllardır yaptıklarının tespit edilememesinden kaynaklandığını söyledi.

"TİKA, Türkiye-Arnavutluk stratejik ortaklığının örneklerinden"

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra da kötü niyetli yorumlarla TİKA'ya "çamur atılmak" istendiğini kaydederek, bu şekilde prestijli bir kurumun itibarına ve mükemmel düzeydeki Arnavut-Türk ilişkilerine zarar verilmek istendiğini vurguladı.

İşkodra şehrindeki medresenin eski öğretmenlerinden birinin, terör propagandası yapmakla suçlanmasının ardından sosyal medyada TİKA tarafından da desteklenen bu okulda aşırıcılık propagandası yapıldığı yönünde suçlamaların baş gösterdiğini anımsatan Gurra, şunları söyledi:

"Bu tür sefil girişimlerin, Arnavut karşıtı ve İslamofobik çevrelerin umutsuz girişimleri olduğunu ve bu sayede genç Arnavut kuşağını uyum, barış ve dinlerarası hoşgörü değerleriyle eğitim yolunda asil bir misyon üstlenen başarılı bir eğitim kurumunun imajına zarar verilmek istendiğini ifade etmek isterim."

Gurra, bunun da ötesinde "şeytani bir şekilde" TİKA'ya çamur atılmak istendiğini vurgulayarak, "Böyle prestijli bir kurumun itibarına, kardeşçe nitelendirilen ve ekonomi, eğitim, kültür ve savunma alanlarında ilerlemiş çok yönlü işbirliğinin olduğu Arnavut-Türk ilişkilerine zarar verilmenin hedeflendiğini belirtmek isteriz." dedi.

TİKA'nın, Türk halkının, devletinin ve siyasetinin Arnavutluk ile iyilik, dostluk ve stratejik ittifak ifade eden en somut örneklerinden biri olduğuna işaret eden Gurra, TİKA'nın son 20 yılda Arnavutluk'un gelişimi ve vatandaşlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Gurra, TİKA fonları sayesinde, Arnavutluk'ta hastaneler, su kaynakları ve okulların durumlarının iyileştirildiğini belirterek, ayrıca Arnavutluk'taki ihtiyaç sahipleri ve yetimlere yönelik çalışmaları da olan TİKA'nın, ülke genelinde yetimlere gıda, giysi ve okul çantası yardımı yaptığını söyledi.

Ülke kamuoyundaki bilgi kirliliğini de yorumlayan Gurra, ALSAR Vakfı olarak doğru gazeteciliğe aykırı bilgilerin yayınlanmasını ve Arnavutluk'taki FETÖ uzantılarının çıkarları doğrultusunda sosyal medyanın kullanılmasını şiddetle kınadıklarını ifade etti.