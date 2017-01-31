Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos Portekiz APTP televizyonuna verdiği röportajda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Kardak'a çıkmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin Yunan deniz sınırlarını ihlal ettiğini söyleyen Yunan Cumhurbaşkanı, Lozan Anlaşması'nın da ihlal edildiğini hatırlattı.

"DOST OLDUĞUMUZU SÖYLEMEMİZ YETMEZ"

Prokopis Pavlopulos, şunları söyledi; "Dost ve komşu Türkiye’ye tarihe, dostluğa ve iyi komşuluğa saygı göstermesinin gerekli olduğunu söylemek istiyorum. Dost olduğumuzu söylememiz yetmez, bu dostluğu kanıtlamamız da gerekir.

"LOZAN ANLAŞMASI İHLAL EDİLDİ"

İhlal çok ciddiydi çünkü Türkiye tarafından sadece Yunan deniz sınırları ihlal edilmedi, Avrupa sınırları da ihlal edildi. Lozan Anlaşması da ihlal edildi. Gelecekte bunun tekrarlanmayacağını ümit ediyorum çünkü öyle bir durum sadece ikili ilişkileri etkilemeyecek, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini de etkileyecek.”