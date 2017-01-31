Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu yıl 48 ülkedeki 48 milyon çocuk için 3.3 milyar dolar yardım çağrısında bulunurken, bunun yaklaşık 2 milyar dolarının Ortadoğulu çocuklar için harcanacağını açıkladı.

UNICEF'in 2017 çocuklara yardım raporunda, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 48 ülkede 48 milyon çocuğa 3.3 milyar dolar yardım çağrısı yapıldı.

Rapora göre, bu yıl için en büyük yardım çağrısı Suriyeli çocuklar için yapıldı. Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'taki yaklaşık 2.2 milyon Suriyeli mülteci çocuk için yaklaşık 1 milyar dolar ve Suriye'deki çocuklar için yaklaşık 350 milyon dolar yardım talep edildi.

UNICEF'in dünya genelinde çocuklar için yaptığı 3.3 milyar dolarlık yardım çağrısının 2 milyar doları, Ortadoğulu çocuklar için yapıldı. Bu yardımın yaklaşık 1.5 milyar doları Suriye'de ve komşu ülkelerdeki Suriyeli, 161 milyon doları Iraklı, 236 milyon doları Yemenli ve 24 milyon doları Filistinli çocuklar için talep ediliyor.

Raporda, dünyada 7.5 milyon çocuğun bu yıl ciddi beslenme bozukluğu yaşayacağı ve yardımların önemli bir kısmının da beslenme için kullanılacağı ifade edildi.

Geçen yıl 350 bin sığınmacının deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştığının ve bu sığınmacıların yarısının çoğunluğu Suriyeli ve Afganlardan oluşan çocuklar olduğunun ifade edildiği raporda, Avrupa'ya gelen sığınmacı çocukların şiddete, suistimale ve cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Irak'taki çatışmalar dolayısıyla da 11 milyon insanın yardımlara muhtaç kaldığı ve 3 milyon insanın ülke içinde yerinden edildiği ifade edildi. Irak'ta yerinden edilenlerin 1.4 milyonunun da çocuk olduğu belirtildi.