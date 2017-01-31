Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da devlet eliyle İslam reformu girişimi kapsamında kurulacak İslam Vakfı projesinden çekildiğini geçtiğimiz hafta açıklayan Paris Camisi Rektörü Delil Ebubekir, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da devlet yönetiminin İslam’a yönelik yeni bir yaklaşım içinde olduğunu söyleyen Ebubekir, şöyle konuştu:

"İslam reformu girişimi ülkede İslam'ı yeterince bilmeyen, dinle ilgisi olmayan insanlar tarafından şekillendiriliyor. Biz de yönetimin bu tercihi karşısında tarafsız kalarak bu girişimden çekilme kararı aldık. Bu girişimde baştan haberdar olmadığımız yeni kurallar getirildi. Mesela kurullara seçilecek insanlar İslam'la ilgisi olmayan üyelerce belirlendi ve kararlar yeterli dini bilgilere sahip olmayan insanların çoğunluğuyla alındı."

"Çok sert konuşmalar yaptılar"

Fransa'da devletin İslam'a bakışındaki değişimi son yıllardaki terör saldırılarına bağlayan Ebubekir, şunları kaydetti:

"Fransa’da İslam’la devlet arasındaki ilişki son zamanlara kadar hep bir güven ilişkisi içinde gerçekleşti. Devlet yönetimi hac ibadeti, helal gıda meselesi, cami inşaatları ve imamların eğitimi konusundaki hizmetleri iyileştirmeye çalıştı. Ancak son yıllarda gerçekleştirilen saldırılar sonrası Fransız yöneticilerin fikirleri çok değişti. Bazı siyasetçiler hatta hükümet üyeleri İslamla ve radikalleşmeyle ilgili çok sert konuşmalar yaptılar."

"Utanç verici bir skandal"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik ayrımcı yaklaşımını eleştiren Ebubekir, "Trump’ın İslam ülkelerinden gelen insanların ülkeye girişini engellemesi utanç verici bir skandal." dedi.

"Le Pen’in ayrıştıran yaklaşımı tehdit"

Fransa'da da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı olması halinde Müslümanlara yönelik benzer bir tavır alabileceğine işaret eden Ebubekir, şunları kaydetti:

"Le Pen’in de Müslümanlara yönelik böyle bir yaklaşımı var. Selefilik gibi radikal akımlara karşı olduğunu söylüyor. Ancak Müslümanları farklı mezhepler üzerinden ayırt etmek mümkün değil. Bu radikalliğin sınırlarını belirlemek çok güç. Le Pen’in Müslümanları ayrıştıran yaklaşımı toplum için bir tehdit oluşturur ve büyük savrulmalara neden olabilir. Toplumda Müslümanlarla ilgili olumsuz sıfatlar kullanılarak genellemeler yapılabilir."