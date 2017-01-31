Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın hava operasyonlarını ABD ve NATO’nun Ortadoğu'ya yönelik planlarını bozduğunu öne süren El Dem şu iddiayı ortaya attı:

“Batı, Libya’yı Afrika ülkelerinin lideri olarak görmek istemez. Onlar Irak’ı yerle bir ettiler. Şimdi Suriye ve Yemen’e saldırıyorlar. Hatta Türkiye ve İran da onların hedefi olabilir.”

El Dem açıklamalarına şöyle devam etti:

“Rusya bölgede denge kurmayı başardı. ABD eski Başkanı Barack Obama 'Hata yaptık' (Kaddafi’nin devrilmesi hususunda) dedi. O zaman çıkıp Libya halkından özür dilesinler. Libya halkı ABD, NATO ve BM’den konuyla ilgili izahat da talep edecek. Libya yerle bir edildi. Bir milyon insanımız Avrupa’ya kaçtı… Batı ve işbirlikçileri bölgede ihtilafın ve korkunç olayların sona ermemesinden yana.”