Çekya Dışişleri Bakanlığı, ülkede ocak ayında bakanlığa  ciddi siber saldırılar düzenlendiğini, uzmanlara göre saldırının arkasında başka  bir devlet bulunduğunu bildirdi. 

Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, düzenlediği basın  toplantısında, bakanlığa yönelik siber saldırılarda kendisinin ve birçok bakanlık  görevlisinin elektronik posta hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele  geçirildiğini söyledi.

Uzmanların saldırıyı yabancı bir devletin yaptığını düşündüklerini  aktaran Zaoralek, saldırının ABD'de Demokrat Parti'nin alt kanatlarından  Demokratik Ulusal Komite'nin e-posta hesaplarına yönelik siber saldırıya benzer  olduğunu ifade etti.

Bakan Zaoralek, ele geçirilen hesaplarda ciddi miktarda veri  bulunduğunu ancak bu verilerin gizli bilgi içermediğini belirtti.

Diğer yandan, Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotko siber saldırının  "ciddi" olduğunu belirterek, konunun tüm yönleriyle şekilde araştırılması  gerektiğini dile getirdi.