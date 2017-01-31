Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya Dışişleri Bakanlığı, ülkede ocak ayında bakanlığa ciddi siber saldırılar düzenlendiğini, uzmanlara göre saldırının arkasında başka bir devlet bulunduğunu bildirdi.

Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, düzenlediği basın toplantısında, bakanlığa yönelik siber saldırılarda kendisinin ve birçok bakanlık görevlisinin elektronik posta hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Uzmanların saldırıyı yabancı bir devletin yaptığını düşündüklerini aktaran Zaoralek, saldırının ABD'de Demokrat Parti'nin alt kanatlarından Demokratik Ulusal Komite'nin e-posta hesaplarına yönelik siber saldırıya benzer olduğunu ifade etti.

Bakan Zaoralek, ele geçirilen hesaplarda ciddi miktarda veri bulunduğunu ancak bu verilerin gizli bilgi içermediğini belirtti.

Diğer yandan, Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotko siber saldırının "ciddi" olduğunu belirterek, konunun tüm yönleriyle şekilde araştırılması gerektiğini dile getirdi.