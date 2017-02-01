Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE Kızılay heyeti başkanı ile Yemenli yetkililerin Aden'de bir araya geldiği törende, Ed-Dali, Aden ve Lahic illerinde çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşasına katkıda bulunmak için anlaşma imzalandı.

BAE Kızılay Heyet Başkanı Halid el-Mezrui, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın, kalkınma merkezli stratejik proje heyetini finanse edeceğini ifade ederek, "Kızılay, Yemen'deki tüm illerde hayatın normale dönmesi için gerekli yardımları sunacak." dedi.

Aden Valisi Tuğgeneral Iydrus ez-Zubeydi de BAE Kızılayı'nın, Aden ile kurtarılan illerdeki tüm yaşam alanlarında desteğinin devam ettiğini belirterek, çatışmalarda yaralananların yurt dışındaki tedavileri için destek çağrısında bulundu.

Ed-Dali ili valisi Fadl el-Ca'di, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların, eğitim, sağlık ve yol yapım çalışmalarını kapsayacağına işaret ederek, "Çatışmalarda hasar gören 16 okulun ıslah edilmesinin yanı sıra halka, insani yardımlar ulaştırılacak." diye konuştu.