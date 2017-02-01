Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci politikasına karşı ülke genelinde oluşan tepki, Amerikalı bazı şirketlerin müşteri kaybetmesine yol açtı. Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji şirketi Tesla Motors'un bu sene sonunda piyasaya sürülecek Model 3 adlı aracının ön siparişleri bazı müşteriler tarafından iptal edildi. Ön sipariş için bin dolar ön ödeme yapan müşteriler, Trump'a yakınlığıyla bilinen Tesla Motors'un Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı sosyal medyada eleştirdi. Yaklaşık 400 bin ön sipariş alan Model 3'ü satın almayacaklarını belirten bazı müşteriler, ayrıca, Musk'ı Trump hükümetinin oluşturduğu "Strateji ve Politika Forumu" ile "İmalat Konseyi"nin üyesi olduğu için sert dille eleştirdi.

Uber de hedefte

Özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber adlı şirket de Trump karşıtı protestoların hedefi olurken müşterilerinin bazılarını kaybetmeyi engelleyemedi. Geçen cumartesi günü New York'un John F. Kennedy havalimanında gerçekleştirilen Trump karşıtı protestoda "New York Taksi Çalışanları Birliği" (NYTWA) protestoyu desteklemek için taksi şoförlerinin 1 saat boyunca havalimanından yolcu almayacağını duyurmuştu. Ancak, Uber, Twitter hesabından aynı gün yaptığı duyuruda havalimanında fiyatlarının değişmeyerek hizmet sağlamaya devam edeceğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından Uber de Trump karşıtı protestoların hedefi olurken, şirketin binlerce kullanıcısı cep telefonlarından uygulamayı sildiklerini sosyal medyada paylaştı. Uzmanlar, Tesla Motors ve Uber'in müşterilerindeki kaybın ciddi oranlarda olması durumunda, bunun şirketlerin nisan ayında açıklanacak ikinci çeyrek bilançolarına olumsuz şekilde yansıyabileceğini belirtiyor.