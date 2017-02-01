Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde de İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine dikkat çektiği belirtildi.

Adaylığı döneminde Obama'nın dış politikasını yerden yere vuran ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde İran var.

ABD, İran'ın balistik füze denemesi yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Acil istişare toplantısının salı günü yapılacak Suriye konulu toplantının ardından yapılması bekleniyor. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon bu çağrıdan saatler önce füze denemesinin, BMGK kararının ihlali olduğunu ve Konsey'in acil olarak toplanması gerektiğini belirten yazılı açıklama yayınladı.

BAŞARISIZ DENEME

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, “Denemenin yeri konusunda bir şey diyemeyeceğim ancak füze fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu söyleyebilirim” dedi. Yetkili, İran'ın, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu ilk haftada gerçekleşen bu denemenin dikkat çekici olduğuna dikkati çekti.

KRAL'LA GÖRÜŞECEK

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile önceki gün telefon görüşmesi yaptı. İki liderin, “İran'la nükleer anlaşmanın dikkatli şekilde takibinin önemine ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine” dikkati çektikleri vurgulandı. Bölgedeki kaynaklar ise Yemen sorunundan dolayı önümüzdeki günlerde Kral Selman ile Trump'ın bir araya geleceğini ve İran bağlantılı bölgesel bir yol haritası için görüşmelerin yapılacağını belirtiyor.