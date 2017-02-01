Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye ziyareti birçok açıdan önem taşıyor. Ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar aday olan Merkel'in iç siyasette en çok eleştirildiği konu olan göçmen politikası, 2 Şubat'ta yapacağı Türkiye ziyaretinde gündemin en önemli başlıklarından biri olacak.

Merkel'in ziyaretinde iki ülke arasında son dönemde gerginliklere sahne olan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Almanya'nın terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarına yaklaşımı ve ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de diğer konu başlıklarını oluşturuyor.

Almanya’da eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olan Merkel’in ziyaretinde gündeme gelecek maddeler arasında "sığınmacı krizinin çözümü için iş birliği" öncelikli yer tutuyor. Önceki yıldan itibaren sığınmacı akınının Avrupa için de bir tehdit oluşturmasıyla anahtar konumdaki Türkiye'ye ziyaretlerini sıklaştıran Merkel, o dönemden bu yana 5 kez Türk hükümetinin konuğu oldu.

"Merkel'in Ankara'yla işbirliğinin devamı zorunlu"

Merkel'in Türkiye ziyaretini değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkel'in Ankara’yla işbirliğinin devamının zorunluluk olarak göze çarptığını söyledi.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da "Türkiye, insanların Yunanistan üzerinden geçişine tekrar izin verirse AB’nin ortak müdahalede bulunması gerekecek. Çünkü insanlar hala geliyorlar. Almanya'da seçimler var ve önümüz bahar. Türkiye'nin bu anlamda elinde büyük bir koz var." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ise "Merkel'in gerilimin tansiyonunu düşürmeye çalışacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.