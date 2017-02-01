Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay Genel Başkanı ve Kızılay-Kızılhaç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kınık, ABD savaş uçaklarının Suriye'de Kızılay binasını vurduğunu duyurdu.

Twitter adresinden açıklama yapan Kınık "ABD uçakları İdlib Kızılay Merkezini vurdu, yaralılar var. Bu açık bir savaş suçudur" dedi.

"VURULAN BİNA ARAP KIZILAYI'NA AİT"

Açıklamanın, saldırıya uğrayan binanın Türk Kızılayı'na ait olduğu yönünde yorumlara neden olması nedeniyle ikinci bir mesaj yazan Kınık "Vurulan merkez Suriye Arap Kızılay'ına ait bir merkez" dedi.

Saldırıda binanın büyük hasar gördüğü, ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Öte yandan binayı vuran ABD uçaklarının, İncirlik'ten havalandığı da iddia dildi.