Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği haftalık basın brifinginde, Başbakan Theresa May'in geçen hafta ABD ziyareti sırasında Trump'a yaptığı "devlet ziyareti" davetinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Sözcü, "ABD, İngiltere'nin önemli bir ortağı ve müttefiki, yakından çalışıyoruz, güçlü ilişkilerimiz var. ABD'nin yeni yönetimiyle güçlü bağlar kurmamız önemli. İnsanların elbette bunu protesto etme hakları var ancak davetimiz geçerliliğini koruyor. ABD Başkanını bu yıl ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi. Ziyaretin tarihinin ise henüz kesinleşmediğini ifade eden Sözcü, ziyaretin planlamasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Trump yönetimi, İngiltere'nin davetinin kabul edildiğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanlığı'nın haftalık düzenlediği basın brifinglerinde geleneksel kural olarak kayda müsaade ediliyor ancak, Başbakanlık Sözcüsünün isminin haberlerde kullanılmasına izin verilmiyor.

İngiltere Başbakanı May, Trump'ı ülkesine davette acele ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Trump’a yapılan davetin geri alınması için İngiliz Parlamentosuna sunulan dilekçeye şimdiye kadar yaklaşık bir milyon 800 bin kişi imza attı.

Bazı İslam ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararıyla dünya genelinde tepkiye neden olan Trump, İngiltere'de protesto ediliyor. Ülke genelindeki protestoların bu hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

ABD'den iki devlet ziyareti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtta çıktığı 1952 yılından bu yana ülkeye ABD'den başkan düzeyinde sadece iki "devlet ziyareti" gerçekleştirmiş olması dikkati çekiyor.

İngiltere'de "devlet ziyaretleri" renkli törenlere sahne oluyor. Birleşik Krallık'ı ziyaret eden ülkenin cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı Kraliçe'nin başkent Londra'daki resmi konutu Buckingham Sarayı'nda ağırlanıyor. Londra'daki Pall Mall caddesinde resmi geçit törenleri ve top atışları yapılıyor. Kraliçe devlet başkanı onuruna yemekler veriyor, kraliyet ailesi üyeleri de bu davetlere katılıyor.

90 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta çıktığı 1952 yılından bu yana, 109 "devlet ziyaretine" ev sahipliği yaptı. 1952 yılından beri İngiltere'ye Türkiye'den ise üç devlet ziyareti gerçekleşti. 2011 yılında Abdullah Gül, 1988 yılında Kenan Evren, 1967 yılında ise Cevdet Sunay Kraliçe'nin davetlisi olarak İngiltere'ye geldi. Devlet başkanı düzeyindeki ziyaretler, İngiltere ile davet edilen ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı olarak görülüyor.

İngiltere'ye ABD'den, Kraliçe'nin tahtta bulunduğu 1952 yılından bu yana iki devlet başkanı düzeyinde "devlet ziyareti" gerçekleşti. George W. Bush 2003 yılında, Barack Obama ise 2011 yılında Kraliçe'nin davetlileri olarak İngiltere'yi ziyaret ettiler.